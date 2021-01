Von der "Wolk'n" bis zur Insel: Musiker Peter Cornelius wird 70

Peter Cornelius "solo" in Laa an der Thaya Seit seinem 14. Lebensjahr steht Peter Cornelius im Rampenlicht. Der Anfang seiner Karriere war ein Auftritt in Peter Rapps "Showchance", dann folgten Hits wie "Du entschuldige i kenn di" in den Achtzigern. "Ein bisschen stolz bin ich schon d'rauf", betonte der Musiker 2001 in einem Interview mit der APA. Am 14. November tritt er "solo" im Gymnasium in Laa an der Thaya auf. Ab 19:30 Uhr.