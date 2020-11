Von Ehepartner misshandelt: Frau sperrte 52-Jährigen in Wien aus

Covid-19 positiver Mann ging einkaufen und randalierte vor der Haustür

Eine 50-Jährige in Wien-Favoriten ist über längere Zeit immer wieder von ihrem Ehemann körperlich misshandelt und bedroht worden. Als der 52-Jährige am Dienstag einkaufen ging, obwohl er Covid-19-positiv getestet worden war, sperrte ihn die Frau aus. Bei seiner Rückkehr randalierte der österreichische Staatsbürger, schlug gegen die Tür und bedrohte die Frau lautstark mit dem Umbringen. Er wurde von Polizisten in Schutzkleidung festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Die 50-Jährige hatte selbst den Notruf gewählt und die Beamten auch darüber informiert, dass ihr Mann Covid-19 positiv sei. Die Polizisten rückten mit Unterstützung des Kompetenzteams der Bereitschaftseinheit aus.