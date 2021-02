Von Eurokritikern zu Draghi-Fans: Wandel der italienischen Populisten

Anti-System-Parteien Lega und Fünf Sterne erleben einen Sinneswandel, die ihnen Wählerstimmen kosten könnte

Von Eurokritikern zu Fans von "Mr. Euro" Mario Draghi: Italiens stärkste populistische Parteien - die Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega - erleben in diesen Tagen einen radikalen Sinneswandel. Die beiden Parteien, die mit europaskeptischen Slogans als Siegerinnen bei den Parlamentswahlen 2018 hervorgegangen waren, überlegen jetzt den Beitritt in eine neue Regierung unter dem früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi.

Die Kehrtwende ist radikal: Die Parteien, die sich beide wiederholt für einen Austritt Italiens aus dem Euro ausgesprochen und die Brüsseler Technokratie zum Erzfeind erklärt haben, müssen in diesen Tagen entscheiden, ob sie ein Kabinett unter der Führung Draghis, der fast ein Jahrzehnt lang Europas Geldpolitik bestimmte, unterstützen wollen. Die Chefs beider Parteien haben sich klar für eine politische Regierung ausgesprochen, in dem auch ihre Vertreter Ministerposten übernehmen könnten. Ein reines Fachleutekabinett mit Experten als Minister lehnen sie dagegen entschieden ab.

Die Annäherung an Draghi würde beide Parteien intern auf eine harte Probe stellen. Sowohl in der Fünf-Sterne-Bewegung als auch in der Lega wehren sich Hardliner gegen eine mögliche Zusammenarbeit mit Draghi, den sie als Vertreter der Eliten und der Banken ablehnen. Die Lega ist gespalten, doch ihr Chef Matteo Salvini scheint bereit, Draghi seine Unterstützung zuzusichern. Die Nummer zwei der Lega, Giancarlo Giorgetti, vergleicht Draghi inzwischen gar mit dem Starfußballer Cristiano Ronaldo und bezeichnet ihn als "Weltklasse".

Eine wahre Zerreißprobe erleben die angeschlagenen Cinque Stelle, seit der Parlamentswahlen 2018 die mit Abstand stärkste Partei im Parlament. Die systemkritische Partei, die noch vor Jahren politische Allianzen mit Traditionsparteien entschieden ablehnte, ist in den vergangenen drei Jahren große Kompromisse eingangen, indem sie zuerst mit der Lega und danach mit den ursprünglich zum Erzfeind erklärten Sozialdemokraten regiert hat. Die Anhänger nun zu überzeugen, dass die Regierung Draghi der einzige Weg für die Partei ist, um weiterhin in Rom mitreden zu können, ist ein wahrer Drahtseilakt für die Spitze der Bewegung, die laut Umfragen gegenüber 2018 die Hälfte ihrer Stimmen verloren hat und bei Wahlen derzeit auf lediglich 15 Prozent der Stimmen kommen würde.

Die Fünf-Sterne-Spitze bemühte sich daher bis zuletzt, eine dritte Regierung unter dem parteilosen Juristen Giuseppe Conte auf die Beine zu stellen, der Italien seit Juni 2018 regiert hat und ursprünglich als Kompromisskandidat von der Fünf-Sterne-Bewegung nominiert worden war. Nachdem Verhandlungen für eine Neuauflage der Regierung Conte scheiterten, scheint für die Cinque Stelle der Beitritt zu einem Kabinett Draghi die einzige Lösung zu sein, um bis zum Ende der Legislaturperiode in zwei Jahren weiterhin ein Mitspracherecht zu haben.

Luigi Di Maio, der frühere Chef der Partei, betonte, man müsse nun zum Wohl des Landes "Reife" beweisen. Nicht ausgeschlossen wird, dass programmatisch basisdemokratische Bewegung ihre Anhänger auf der Online-Plattform "Rousseau" befragen wird, ob sie für oder gegen einen Beitritt in die Regierung Draghi sind. Das Ergebnis könnte für die Parteiführung heikel werden.

Fest steht, dass beide populistische Parteien auf ihre Propaganda gegen die Eliten verzichten und sich zur engen Zusammenarbeit mit Brüssel entschließen müssten, sollten sie einer neuen Koalition beitreten. Dies könnte den beiden Gruppierungen Stimmen kosten, vor allem wenn sich Draghi zu unpopulären Maßnahmen, etwa zur Eindämmung der explodierenden Staatsschuld, entschließen sollte. Davon könnte die Rechtspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) und deren zunehmend an Popularität im rechten Lager gewinnende Chefin Giorgia Meloni profitieren.

Im Gegensatz zur ihren Verbündeten Lega und der Forza Italia von Silvio Berlusconi ist die Rechtspopulistin Meloni fest entschlossen, im Parlament die Opposition zur Regierung Draghi zu führen. Eine Position, die sich politisch lohnen könnte, sollte Draghis Wirtschaftspolitik das von der Pandemie schwer gebeutelte Land nicht wieder auf Wachstumskurs bringen. Meloni, die die Medien gern mit der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen vergleichen, könnte in diesem Fall mit einem weiteren Popularitätszuwachs rechnen.