Von Grazer Justiz gesuchter Mann in Udine festgenommen

Wegen Drogenhandel international gesucht

Die Polizei in Udine hat einen von den Grazer Justizbehörden gesuchten Mann festgenommen. Der 33-Jährige, der laut den Grazer Ermittlern Mitglied eines in der Steiermark aktiven Drogenhändlerrings ist, wurde in einer Flüchtlingseinrichtung in Udine festgenommen. Gegen ihn hatten die Grazer Behörden im vergangenen September einen europäischen Haftbefehl erlassen, berichteten friaulische Medien.

Der afghanische Staatsbürger, der 2019 Asyl in Österreich beantragt hatte, soll seit dem Vorjahr mit Kokain und Marihuana gehandelt haben. Seit Anfang 2020 hielt er sich in Friaul auf, wo er mit einem anderen Namen als in Österreich Asyl beantragt hatte. Der Mann befindet sich derzeit in der Strafanstalt von Udine. Ein Berufungsgericht in Triest wird über die Auslieferung nach Österreich entscheiden. Im Rahmen der Ermittlungen der Grazer Justiz werden noch weitere Verdächtige gesucht.