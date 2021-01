Von heißer Fleischsoße getroffen: Tiroler Kind erlitt Verbrennungen

14 Monate alter Bub in Klinik eingeliefert

Ein 14 Monate alter Bub hat Dienstagabend in Reith im Alpbachtal in Tirol Verbrennungen zweiten Grades erlitten. Seine Mutter war laut Polizei gerade dabei, am Herd Speisen zuzubereiten, als das Kleinkind nach einer Pfanne mit heißer Fleischsoße griff und diese daraufhin kippte. Obwohl es der Mutter noch gelang, die Pfanne aufzufangen, schwappte ein Großteil über den Rand und traf den Buben. Er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert..