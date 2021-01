Von Krieg und Erdbeben gezeichnet: Säulen in Pompeji restauriert

1943 durch Bomben beschädigt

In der versunkenen Stadt Pompeji sind Teile eines im Zweiten Weltkrieg zerstörten Anwesens restauriert worden. Es handle sich um drei Säulen, die in der antiken Stadt Teil der Casa del Fauno waren, wie der Archäologie-Park in Pompeji am Donnerstag mitteilte. Im September 1943 waren zwei Bomben auf das Areal der einst prächtigen Residenz gefallen. Eine von ihnen hatte demnach das Atrium, den Eingang zum privaten Bereich des Hauses, getroffen.

Nur eine der vier mit Stuck dekorierten korinthischen Säulen hatte den Angriff überstanden. Die anderen wurden nach dem Krieg im Jahr 1946 wieder aufgebaut und nach einem Erdbeben 1980 nochmals bearbeitet. Der Zahn der Zeit hatte jedoch wieder an den Säulen genagt und sie instabil gemacht, weshalb die Restauratoren wieder an die Arbeit mussten. "Es handelt sich um einen wichtigen, seit Jahren erwarteten Eingriff", sagte der Interims-Direktor des Parco archeologico. Der Ort sei das Zeugnis eines dramatischen Kapitels, nämlich der Bombardierung. Auch die Überreste der Bomben seien noch vor Ort aufbewahrt.

Die antike Stadt Pompeji liegt am Golf von Neapel in Süditalien und am Fuße des Vulkans Vesuv. Bei Ausbrüchen im Jahr 79 nach Christus hatten Asche, Schlamm und Lava die Siedlungen unter sich begraben und die Stadt teils konserviert. Im 18. Jahrhundert wurde Pompeji wiederentdeckt. Die Ausgrabungsstätte gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Italien. Zuletzt präsentierten die Forscher eine antike Snackbar mit fast vollständig erhaltenen Bemalungen und sogar Essenresten aus der Zeit.