Von wegen fröhliche Zeit: Düstere Weihnachten im "Christmas Carol"

BBC-Neuverfilmung des Dickens-Klassikers ab 9. Dezember bei Sky - Guy Pearce glänzt in dem überladenen Epos als bitterböser Geschäftsmann (Von Christoph Griessner/APA)

So stellt man sich besinnliche Feiertage sicher nicht vor: Anstelle von guter Stimmung herrscht bei Ebenezer Scrooge der blanke Horror, als er am Heiligen Abend von drei Geistern heimgesucht wird. Charles Dickens' "A Christmas Carol" ist ein Klassiker und bereits vielfach adaptiert worden. Doch Regisseur Nick Murphy und Drehbuchautor Steven Knight haben die Geschichte für ihre Deutung ganz klar auf unheimlich getrimmt. Ab 9. Dezember bei Sky.

Das beginnt schon beim Einstieg in die dreistündige Höllenfahrt, die bei ihrer BBC-Erststrahlung im Vorjahr noch als drei einzelne Episoden serviert wurde: Mit Ruhe ist es in dieser Welt selbst am Friedhof nicht weit her, wie der ehemalige Geschäftspartner von Scrooge, ein gewisser Herr Marley (Stephen Graham ist wirklich um nichts zu beneiden), am eigenen Leib erfahren muss. Selbst für einen Geist sind mit viel Hass auf ihn abgeladene Körperflüssigkeiten nämlich äußerst ärgerlich.

Es kommt, wie es kommen muss (und schon zigfach kam): Marley sucht seinen alten Weggefährten (Guy Pearce mag zwar wie eine jüngere Scrooge-Version wirken, ist aber herrlich mürrisch, böse und ablehnenden seiner Umwelt gegenüber) heim und offenbart ihm, dass es nicht bei diesem einen Besuch bleiben wird. Drei Weihnachtsgeister wollen sich seiner annehmen, um Scrooge einen Spiegel vorzuhalten. Und das tun sie tatsächlich in aller Ausführlichkeit.

Murphy und Knight lassen sich nicht lumpen und greifen tief in die Trickkiste des klassischen Horrorfilms. Da wird das herrschaftliche, aber ebenso lieb- wie leblos wirkende Gemäuer von Scrooge zum "Haunted House", darf ein totgeglaubter Vater Gift und Galle spucken und reißen unzählige alte Wunden auf. Wer sich angesichts einer BBC-Produktion eine werkgetreue oder gar familiengerechte Arbeit erwartet hat, wird eines Besseren belehrt. Dementsprechend schrieb auch der englische "Guardian" im Vorjahr: "Kinder, auf eure Zimmer! Das ist ein Dickens nur für Erwachsene."

Stimmt. Allerdings müssen die einiges an Geduld mitbringen, um sich gefangen nehmen zu lassen von "A Christmas Carol". Denn es dauert und dauert und dauert, bis Erzählung wie Inszenierung Fahrt aufnehmen. Da rückt zuvor noch ein etwas bemüht wirkender Friedhof der Christbäume in den Fokus, bevor der durch seine Gollum-Interpretation bekannt gewordene Andy Serkis sein einprägsames Minenspiel auspacken darf. Endlich, der Geist der vergangenen Weihnacht ist da!

Ab diesem Zeitpunkt zieht Knight, der schon bei Serienerfolgen wie "Peaky Blinders" und "Taboo" seine Finger im Spiel hatte, das Tempo an und entfernt sich immer wieder von der Vorlage, um gesellschaftskritisch wie dramaturgisch punkten zu können. Nicht alles geht dabei auf, vor allem wohnt einigen Zwischenspielen eher der Geist der Effekthascherei denn der seelenreinigenden Weihnachtsfreude inne. Aber gut, diesmal ist "A Christmas Carol" eben eher mit dem Dampfhammer denn der feinen literarischen Klinge unterwegs.

Letztlich liegt es an Pearce, das Ruder doch noch herumzureißen - im doppelten Sinne. So durchtrieben er seinen Scrooge anlegt, so heutig wirkt dieser skrupellose Geschäftsmann in vielerlei Hinsicht. Und es ist ein Vergnügen, seinem mit unbändiger Wut rausgeprustetem "Humbug" zu lauschen. Dazu gibt es reichlich Gelegenheit, bis es schließlich so weit ist und er doch noch zu sich selbst findet. Da darf man dann auch eine Kerze anzünden, wenn man will. Die dunklen Stunden davor machen ein bisschen heimelige Atmosphäre umso nötiger. "A Christmas Carol" bietet nämlich ein Weihnachten zum Gruseln.

(S E R V I C E - "A Christmas Carol" ab 9. Dezember, 20.15 Uhr, auf Sky Cinema Premieren sowie auf Abruf über Sky Q und Sky X; www.sky.at)