Vor Frauentag - Regner: "Krise ist eine weibliche Krise"

Virtuelle Debatte zu "Frauen im Kampf gegen Corona" mit EU-Abgeordneter und Forscherinnen

Anlässlich des Internationalen Frauentags am kommenden Montag hat vom EU-Parlament organisiert am Mittwoch eine virtuelle Debatte zu "Frauen im Kampf gegen Corona" stattgefunden. "Die Krise ist eine weibliche Krise", betonte SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner in ihrem Beitrag. "Frauen üben 75 Prozent der systemrelevanten Jobs aus - und zusätzlich führen sie den Haushalt, unterrichten ihre eigenen Kinder und kümmern sich um die älteren Familienangehörigen".

Für Regner, die auch Vorsitzende des Ausschusses im EU-Parlament für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ist, bestimmen "Stereotype und Klischees nach wie vor Politik und Vereinbarungen zu Hause". Sie verwies auf eine "steigende Ungleichheit" in der Bezahlung sowie bei den Pensionen zwischen Frauen und Männern. Die Coronavirus-Krise hätte bestehende Ungleichheiten verstärkt, so Regner.

Auch von der durch die Krise verschuldete Arbeitslosigkeit sind laut Regner Frauen ungemein stark getroffen. Von den Menschen, die durch die Coronavirus-Pandemie arbeitslos geworden seien, seien davon in Portugal 90 Prozent Frauen und in Österreich über 80 Prozent Frauen gewesen, bezog sich die EU-Abgeordnete auf Zahlen vom Sommer 2020.

Ebenfalls stark angestiegen sei mit einem Plus von 30 Prozent im vergangenen Jahr die Gewalt gegen Frauen, so die sozialdemokratische EU-Abgeordnete. Sie kritisierte den Rückzug der EU-Länder Ungarn und Polen aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen gegen Gewalt. "Wir brauchen Schritte nach vorne" wie etwa die Unterstützung von Zufluchtsorten, betonte Regner.

Die beiden international anerkannten Forscherinnen Katalin Kariko, Senior Vice President von Biontech (Mainz), und Maria Rosaria Capobianco, Leiterin des Nationalen Forschungszentrums in Rom (NCR), erzählten unterdessen von ihrem Weg in die Wissenschaft. "Ich bin eine Kämpferin, eine starke Kämpferin", erklärte Capobianco. Als "schwierige Zeit" bezeichnete sie die Geburt ihres ersten Kindes und die Vereinbarung mit ihrem Beruf. Das sei das einzige Mal gewesen, dass sie in ihrer Karriere Probleme gehabt hätte: "Ich hatte Glück, das ist nicht üblich", so Capobianco.

Die aus Ungarn stammende Wissenschafterin Kariko betonte aus eigener Erfahrung die besondere Bedeutung von Unterstützung in der Kinderbetreuung. "Wenn wir ein gutes System haben, können wir definitiv im Kurs bleiben." Kariko war eine der ersten, die sich mit der im Kampf gegen den Virus als erfolgreich erwiesenen mRNA-Impfstofftechnologie beschäftigte.