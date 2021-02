Vorarlberg plant Schaffung weiterer Aushub-Deponieflächen

Preissenkung bei Vorarlberger Erdgas GmbH Die Vorarlberger Erdgas GmbH (VEG) wird den Gaspreis per 1. Oktober um etwa vier Prozent senken. Das hat Landeshauptmann Herbert Sausgruber (V) am Rande des Festakts "80 Jahre Aktienmehrheit von Land und Gemeinden an der VKW" in Bregenz bekanntgegeben. "Jetzt muss die Entscheidung für die kommende Heizperiode fallen. In Absprache mit der Geschäftsführung sind wir der Meinung, mit dem Preis etwas heruntergehen zu können", sagte Sausgruber.