Vorarlberg sucht für Pflegeeinrichtungen 100 neue Mitarbeiter

Start der Kampagne "#teameinhundert" - Soziallandesrätin Wiesflecker: "In unsicheren Zeiten bieten wir eine sichere Arbeit mit Sinn"

Das Land Vorarlberg sucht 100 neue Mitarbeitende für Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Am Donnerstag wurde unter dem Titel "#teameinhundert" eine entsprechende Kampagne gestartet. "In unsicheren Zeiten bieten wir eine sichere Arbeit mit Sinn", sprach Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) von einem bewusst gewählten Zeitpunkt für den Kampagnenstart. Nähere Informationen zur Aktion finden sich unter www.vorarlberg.at/teameinhundert.

Aktuell verzeichnet Vorarlberg mehr als 15.000 Arbeitslose sowie 19.300 Personen in Kurzarbeit. Gleichzeitig suchen Pflegeheime, Hauskrankenpflege, mobile Hilfsdienste und viele andere Einrichtungen laufend Personal. "Die Zahl der Arbeitslosen liegt in der Coronakrise auf einem Rekordniveau, die Sicherheit eines Arbeitsplatzes wird höher bewertet als vor der Krise", zeigte sich Wiesflecker überzeugt: "Wir bieten den Menschen zukunftssichere und menschlich erfüllende Arbeitsplätze." Neben Arbeitssuchenden will sie auch junge Erwachsene zum Berufseinstieg sowie Wiedereinsteiger nach einer Familienpause ansprechen.

Die beruflichen Möglichkeiten in Pflege und Betreuung seien besonders vielfältig, so die Landesrätin. Sie reichten von der Unterstützung im Haushalt über die Gesundheits- und Krankenpflege bis zum Management der Einrichtungen. Entsprechend vielfältig seien auch die Ausbildungen, die kurz sein oder an Fachschulen und der Fachhochschule bis zu drei Jahren dauern könnten. "Wir brauchen Menschen mit ganz verschiedenen Talenten", betonte Wiesflecker. Neben Empathie seien auch organisatorische Fähigkeiten, Verantwortungsbewusstsein, Geduld und hohe Professionalität gefragt.