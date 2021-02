Vorarlberg und der Bund bauen für 62 Millionen Euro Radnetz aus

Mehr Geld für höhere Pflegestufen in Vorarlberg Das ÖVP-dominierte Vorarlberger Landesregierung hat im Vorfeld der Landtagswahlen eine Serie von Verbesserungen für Familien angekündigt. Nach einem Kindergarten- und einem Familienpaket war am 10. Juli der Bereich Pflege an der Reihe. Landeshauptmann Herbert Sausgruber (V) und Sozial-Landesrätin Greti Schmid (V) gaben bei einer Pressekonferenz bekannt, einen Pflegezuschuss von 100 Euro im Monat für die häusliche Betreuung von Menschen der Pflegestufen 5 bis 7 einzurichten.