Vorarlberg will in zehn Jahren zahlreiche Fahrradprojekte umsetzen

Fahrrad soll zu einem Verkehrsmittel des Alltags werden

Das Land Vorarlberg hat im Rahmen seiner Fahrradstrategie 200 Kilometer an Radschnellverbindungen, zwölf Handlungskorridore und 25 Schlüsselprojekte definiert. Diese sollen in den nächsten zehn Jahren umgesetzt werden, sagten am Donnerstag der zuständige Landesrat Johannes Rauch (Grüne) sowie Gemeindeverbandspräsidentin Andrea Kaufmann (ÖVP). Ziel sei es, das Fahrrad zu einem Verkehrsmittel des Alltags zu machen, betonten Rauch und Kaufmann.

Das Land investiere im heurigen Jahr 14,40 Euro pro Bürger in Radprojekte, insgesamt sind das 5,75 Millionen Euro, so Rauch. Der Großteil davon fließe in die Errichtung von Radwegen in den Kommunen und in die Verbesserung des Radverkehrs entlang von Landesstraßen. In dieser Berechnung nicht enthalten sind die 62 Millionen Euro, mit denen das Land und der Bund bis 2027 gemeinsam drei Radschnellverbindungen errichten wollen.

Im vergangenen Jahr habe das Radfahren in Vorarlberg einen regelrechen Boom erlebt. "Von Februar bis Mai 2019 wurden rund 900.000 Radfahrer gezählt, in demselben Zeitraum 2020 waren es mehr als 1,25 Millionen Radfahrer. Wir sprechen also von einer Steigerung von fast 39 Prozent", so Rauch. Laut einer Berechnung aus Kopenhagen verursache jeder Kilometer auf dem Fahrrad zur Hauptverkehrszeit einen gesellschaftlichen Nettogewinn (Ersparnisse im öffentlichen Sektor, in der Gesundheitspolitik, etc.) von 16 Cent, während volkswirtschaftlich gesehen jeder Kilometer im Auto 30 Cent koste.