Vorarlberger Bauwirtschaft trotzte heuer Coronakrise

Viele Bauunternehmen erzielten im zu Ende gehenden Jahr ein moderates Plus

Die Vorarlberger Baubranche hat der Corona-Pandemie getrotzt und ist nach eigenen Angaben "gut durch das Jahr gekommen". Für viele Bauunternehmen gehe 2020 mit einem moderaten Plus zu Ende, berichtete am Freitag Innungsmeister Peter Keckeis auf Basis der alljährlich zum Jahresende durchgeführten Blitzumfrage. Vorsichtig optimistisch seien auch die Erwartungen an das kommende Jahr.

Im Vergleich zum Dezember 2019 bewerteten die Bauunternehmer die Auftragslage mit einem Plus von drei Prozent, auch hinsichtlich der Auftragslage im ersten Halbjahr 2021 ging man von einem Wachstum (plus zwei Prozent) aus. Damit waren die Einschätzungen der Bauunternehmer deutlich vorsichtiger als vor einem Jahr, als sie noch mit einem Plus von zehn Prozent im ersten Halbjahr 2020 gerechnet hatten. "Man spürt die Verunsicherung vor allem von kleineren Bauunternehmern, die oft in Regionen tätig sind, die stark vom Tourismus leben", sagte Keckeis.

Grundsätzlich überwog jedoch die Überzeugung, dass im Bereich des Wohnbaus und der Sanierungen auch im nächsten Jahr mit einem Wachstum von zwei bzw. drei Prozent zu rechnen sei. Viel zu tun werde es auch im Landesstraßenbau geben. "Das diesbezügliche Investitionsprogramm wird auch 2021 in seiner Größenordnung unverändert bleiben und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur stabilen Arbeitsplatzsituation", sagte der stellvertretende Innungsmeister Alexander Stroppa. Außerdem stelle man aufgrund der Investitionsförderungen eine deutlich gestiegene Nachfrage von Gewerbe und Industrie fest.

Günther Ammann (Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder) erklärte, dass sich der heimische Immobilienmarkt "von Corona unbeeindruckt" gezeigt habe. Es seien sowohl Grundstücke als auch Wohnungen auf dem Markt, auch der Mietwohnungsmarkt habe sich eingependelt. Ammann ging von einem Bedarf von etwa 3.200 bis 3.400 Neubauwohnungen pro Jahr in Vorarlberg aus. Sorge bereitete ihm nach wie vor die "fehlende Anpassung der Wohnbauförderung an die reale Situation".