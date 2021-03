Vorarlberger Energiekonzern illwerke vkw senkt Erdgaspreis

Ab 1. April 2021 - Haushalt mit 15.000 Kilowattstunden-Verbrauch erspart sich laut Versorger rund 70 Euro

Der Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw senkt ab 1. April 2021 den Preis für die vkw-Erdgas- und Biogasprodukte. Grund seien die in der Pandemie zurückgegangenen Großhandelspreise, informierte das Unternehmen am Freitag. In der Erdgasrechnung werde sich ein typischer Vorarlberger Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden 2021 rund 70 Euro an Kosten sparen, rechneten der Energieversorger vor.

Der reine Energiepreis reduziere sich um 13 Prozent, im Gesamtpreis schlage sich das für den genannten durchschnittlichen Haushaltskunden mit einem Rückgang von acht Prozent nieder, so die illwerke vkw. Steige ein Erdgaskunde zudem auf ein vkw Online-Produkt um, reduziere sich der Aufwand um weitere 44 Euro. Die Strompreise blieben dagegen aufgrund der Entwicklungen im Großhandel unverändert.