"Vorarlberger Nachrichten" feiern 75 Jahre Unabhängigkeit

Tageszeitung begeht Geburtstag mit Sonderbeilage - Erschien am 16. November 1945 erstmals als parteiunabhängiges Blatt

Die "Vorarlberger Nachrichten" (VN) feiern am Wochenende ihren 75. Geburtstag. Am 16. November 1945 erschien die Tageszeitung erstmals als parteiunabhängiges Blatt. Oberster Leitgedanke werde sein, "alle Bestrebungen, ein freies und demokratisches Österreich zu schaffen, tatkräftigst zu unterstützen", hieß es damals im Editorial der ersten Ausgabe. Die "VN" begehen ihr Jubiläum mit einer Sonderbeilage am Samstag. Aufgrund der Pandemie muss auf ein Fest verzichtet werden.

Bereits 1919 hatte Eugen Ruß, der Großvater des heutigen Herausgebers Eugen A. Russ, mit dem Kauf der Buchdruckerei in Bregenz auch den Verlag der "Vorarlberger Landeszeitung", der Vorgängerin der "Vorarlberger Nachrichten", erworben. Die Nationalsozialisten verboten das Blatt 1938. Nach Ende des Krieges entschied die französische Militärregierung, ab 1. September 1945 eine landesweite Tageszeitung erscheinen zu lassen. Mit der Herausgabe wurde Eugen Ruß beauftragt. Als Name für dieses Lizenzblatt der französischen Besatzung, das als Dreiparteienblatt von SPÖ, ÖVP und KPÖ konzipiert war, wurde "Vorarlberger Nachrichten" gewählt.

Zehn Tage vor den Nationalrats- und Landtagswahlen, am 16. November 1945, erhielt Ruß infolge des Pressedekrets vom 1. Oktober, das unter Bedingungen eine freie Presse wieder ermöglichte, bei der französischen Militärregierung die Übertragung der freien Schriftleitung für die "Vorarlberger Nachrichten". Themen der ersten, wegen der Papierknappheit schmalen Ausgabe waren Berichte über die Währungsprobleme, die Schweizer Lebensmittelhilfe für Wien, sowie ein kleiner Französisch-Sprachkurs. Die Verhandlungen mit den Franzosen führte Ruß' Sohn, Dr. Anton Ruß, der seinen Berufswunsch, Richter zu werden, aufgab und sich fortan der Zeitung widmete. Ruß senior fungierte in der Folge als Herausgeber und Verleger, sein Sohn Toni Ruß als Unternehmensleiter und Chefredakteur.

Nach dem Tod von Eugen Ruß 1962 übernahm Toni Ruß die Geschäfte und machte das Unternehmen zum Vorarlberger Marktführer. Er starb jedoch 1969 im Alter von nur 55 Jahren. Nachdem zunächst seine Frau Rosa und Ruß' Schwager Richard Kempf die Geschicke der Zeitung geleitet hatten, trat bereits 1981 - mit Anfang 20 - Eugen A. Russ ins Unternehmen ein. 1983 wurde er Geschäftsführer und "VN"-Chefredakteur. Unter seiner Ägide erschien die "VN" 1993 als nach eigenen Angaben erste Tageszeitung der Welt durchgehend vierfarbig.

1996 zog die Zeitung von den zu eng gewordenen Räumlichkeiten in der Bregenzer Kirchstraße ins neu errichtete Medienhaus nach Schwarzach (Bezirk Bregenz) um. 2006 wurden die "Vorarlberger Nachrichten" als "Newspaper of the Year" ausgezeichnet. Eugen A. Russ entwickelte den Verlag über die Jahrzehnte zur breit aufgestellten, innovativen Mediengruppe "Russmedia" weiter, die schon früh auf den Auf- und Ausbau des Digitalen setzte und heute international in digitale Marktplätze und Start-Ups investiert. In die Leitung der Gruppe ist mit seinem Sohn Eugen B. Russ bereits die vierte Generation eingebunden.

Die "Vorarlberger Nachrichten" gelten als eng verbunden mit der Vorarlberger Bevölkerung. So spielte die Zeitung eine maßgebliche Rolle in der sogenannten Fußach-Affäre, die als Geburtsstunde des Föderalismus gilt. Damals wollte die Bundesregierung ein Bodenseeschiff auf den Namen "Dr. Karl Renner" taufen, was am Widerstand der Vorarlberger scheiterte. Zudem unterstützte die Zeitung schon früh die Anti-Atom-Bewegung und den Naturschutz, etwa über Aufforstungsaktionen gegen das Waldsterben. Soziales und gesellschaftliches Engagement zeigen die "VN" zudem mit der jährlichen Vergabe des Dr.-Toni-und-Rosa-Russ-Preises an verdiente Persönlichkeiten, mit der Hilfsaktion "Ma hilft", der Eugen-Russ-Ausfahrt für Senioren, den "VN"-Stammtischen und als Veranstalter des "Vorarlberger Wirtschaftsforum".

Herausgeber Eugen A. Russ bedankte sich anlässlich des Jubiläums bei den "VN"-Lesern für den großen Rückhalt. Die "VN" arbeiteten jeden Tag aufs Neue am Ziel, die Menschen in Vorarlberg näher zusammenzubringen und ihnen Gehör zu verschaffen. "Wir verstehen uns als informative, nützliche und manchmal auch unterhaltsame Plattform des Landes. Damit wollen wir einen echten Austausch miteinander auf Augenhöhe ermöglichen. Mit der Geschichte der VN eng verknüpft ist die beeindruckende Entwicklung unserer Partner aus der Vorarlberger Wirtschaft", so Russ.

Dem Dank an die Leser schloss sich Chefredakteur Gerold Riedmann an. "Die VN als Lagerfeuer, an dem man gerne Platz nimmt. Mit Journalismus, der kantig ist wie das Kunsthaus. Lebensfroh wie ein lauer Sommerabend am Bodensee. Begeisternd wie ein Bundesligaspiel in Altach. Für manche auch gerne mal lästig wie eine Fliege. Apropos: sehr verbunden mit der Natur. Und so stolz wie der Piz Buin - auf Vorarlberg und die Menschen, die hier wohnen", beschrieb er das Blatt, das laut Media Analyse mit einer Reichweite von 41,1 Prozent im Land rund 136.000 Leser erreicht.