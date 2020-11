Vorarlberger Polizei beendete Fahrt eines desolaten Sattelzugs

Fahrzeug eines 38-jährigen rumänischen Chauffeurs wies 13 "Gefahr in Verzug"-Mängel auf

Die Vorarlberger Polizei hat am Dienstag in Rankweil (Bez. Feldkirch) im Zuge einer Schwerverkehrsüberwachung auf der Rheintalautobahn (A14) einen Sattelzug wegen gleich 16 gravierender Mängel aus dem Verkehr gezogen. 13 der Beanstandungen fielen in die Kategorie "Gefahr in Verzug", drei der Mängel wurden als "schwer" beurteilt, so die Polizei über das gestoppte Fahrzeug. Die Weiterfahrt wurde bis zur Reparatur der Mängel untersagt.

Der 38-jährige Chauffeur aus Rumänien hatte mit seinem Sattelzug den Abstand zu dem vor ihm fahrenden Lkw massiv unterschritten, weshalb er auf dem Rastplatz in Rankweil angehalten wurden. Bei der Kontrolle fielen den Beamten sofort mehrere Mängel auf. Daraufhin wurde der Sattelzug in einer entsprechenden Firma einer genauen technischen Überprüfung unterzogen. Dabei wurden unter anderem schwerste Mängel an der Bremsanlage festgestellt, bei allen drei Achsen waren Stoßdämpfer lose bzw. komplett abgerissen. Die Exekutive hob noch an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.110 Euro ein.