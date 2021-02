Vorarlbergs Volksanwalt wird Stadtamtsdirektor in Bregenz

Florian Bachmayr-Heyda folgt Klaus Feurstein nach - Land schreibt Landesvolksanwalt neu aus

Vorarlberg ist auf der Suche nach einem neuen Landesvolksanwalt. Florian Bachmayr-Heyda, seit Juni 2015 in dieser Position, wird neuer Stadtamtsdirektor von Bregenz. Bachmayr-Heyda übergab am Donnerstag seine Verzichtserklärung an Landtagspräsident Harald Sonderegger. Sonderegger kündigte die offizielle Ausschreibung für die Nachbesetzung Ende kommender Woche an.

Bachmayr-Heyda beendet seine derzeitige Funktion mit Ablauf des 9. April 2021. Seine neue Position soll der 57-jährige Jurist nach dem Willen von Bregenz' Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) "so bald wie möglich" antreten. Bachmayr-Heyda folgt Klaus Feurstein nach, von dem sich der im vergangenen Herbst zum Stadtchef gewählte Ritsch trennen möchte. Nachdem Ende November Ritschs Plan, den ehemaligen SPÖ-Landesgeschäftsführer und jetzigen Nationalratsabgeordneten Reinhold Einwallner zum Stadtamtsdirektor zu machen, für große politische Aufregung gesorgt hatte, wurde die Stelle über ein Personalbüro öffentlich ausgeschrieben. In dem Auswahlverfahren setzte sich Bachmayr-Heyda gegen elf weitere Kandidaten durch.

Bachmayr-Heyda ist seit Juni 2015 Volksanwalt, seine sechsjährige Tätigkeitsperiode wäre turnusgemäß im Frühsommer zu Ende gegangen. Landtagspräsident Harald Sonderegger dankte ihm im Namen aller Fraktionen für sein Engagement. Seine Nachfolge solle bereits Ende kommender Woche ausgeschrieben werden. Gewählt werden könnte ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin frühestens in der Landtagssitzung am 14. April 2021. "Dies setzt jedoch eine Einigung der Fraktionen voraus, damit die notwendige Dreiviertel-Mehrheit zustande kommt", betonte Sonderegger. Der Landesvolksanwalt ist ein Organ des Landtags, aber in Ausübung seiner Funktion unabhängig.