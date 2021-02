Vorbereitungen für Harley-Treffen in Kärnten gestartet

European Bike Week soll nach Absage im vergangenen Jahr heuer von 7. bis 12. September stattfinden - Vertrag mit Harley-Davidson läuft bis 2024

In Kärnten haben die Vorbereitungen für das Harley-Treffen begonnen, das heuer von 7. bis 12. September am Faaker See stattfinden soll. Vergangenes Jahr hatte die European Bike Week wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen, für heuer ist man aber optimistischer, teilte die Kärnten Werbung am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Vertrag mit Harley-Davidson wurde unterdessen um ein Jahr, bis 2024, erweitert.

Laut Christian Kresse, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, würden die Planungen "natürlich mit Blick auf die bestehende Pandemie" laufen, besonders an Sicherheitskonzepten werde getüftelt. Harley-Davidson setze jedenfalls weiterhin auf die Partnerschaft mit Kärnten. 2017 wurde ein neuer Fünfjahresvertrag unterschreiben, nun einigte man sich darauf, das "verlorene Jahr 2020" dem Vertrag anzuhängen, womit dieser bis 2024 läuft.