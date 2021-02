Vorfall um Neunjährige in St. Pölten aufgeklärt

Polizei: "Auffassungsunterschiede in der Kommunikation"

"Auffassungsunterschiede in der Kommunikation" haben nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Donnerstag am Dienstagnachmittag zu erhöhter Streifentätigkeit in St. Pölten wegen eines mutmaßlichen Vorfalls um eine Neunjährige geführt. Der Sachverhalt sei von Beamten der Dienststelle Regierungsviertel "erhoben und aufgeklärt" worden. Von der beschriebenen und in der Folge ausgeforschten Person gehe keinerlei Gefahr aus.

Angaben vom Dienstag zufolge war das Mädchen von einem fremden Pkw-Lenker angesprochen und gebeten worden, ins Auto zu steigen. Das Kind leistete dem nicht Folge und alarmierte stattdessen telefonisch die Mutter.