Vorgänge in NÖ Pflegeheim 2 - "Es war einiges im Argen"

Externe Sachverständige besuchte Einrichtung nach Bekanntwerden des Falles im November 2016 - Stimmung wurde als unterkühlt wahrgenommen - Prozessfortsetzung am 14. Jänner 2021

Im St. Pöltner Prozess um die Vorgänge im Pflegeheim Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) ist am Mittwoch eine leitende Beamte der Pflegeanwaltschaft als Zeugin befragt worden. Sie hatte die Einrichtung im November 2016, wenige Wochen, nachdem die Causa bekannt geworden war, als externe Sachverständige besucht. "Es war signifikant einiges im Argen dort", sei dabei ihr Eindruck gewesen.

Die 42-Jährige - ausgebildete Diplomkrankenschwester und Mediatorin - war eigenen Angaben zufolge Ende 2016 seitens des Landes Niederösterreich beauftrag worden, in dem Pflegeheim nach dem Rechten zu sehen. Die vier Angeklagten waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Einrichtung tätig. Vor der Anreise habe sie über den Fall nur das gewusst, "was in den Medien berichtet wurde".

Erstmals in Kirchstetten angekommen, habe sich ein klassischer grauer Novembertag abgezeichnet. "Die Stimmung von draußen findet sich auch in diesem Wohnbereich", will die Zeugin damals gedacht haben. Das Verhalten der Mitarbeiter sei unterkühlt gewesen, große Verunsicherung habe bei allen Beteiligten vorgeherrscht. Besonders negativ sei die verwendete Sprache aufgefallen. Diese habe sich nicht zuletzt durch "sehr wenig Gespür für die Bewohner" ausgezeichnet.

In Erinnerung blieb der Niederösterreicherin auch die Schilderung einer Angehörigen, der ein Bewohner von diversen Vorfällen berichtet hatte. "Es ist ein Wahnsinn, was heute Nacht wieder los war", soll dabei der Tenor gelautet haben.

Sie habe eindringlich Supervision für die Beschäftigten empfohlen, betonte die Expertin. "Das hat eine Lawine ausgelöst, ich glaube, da wurde dann vieles in Angriff genommen."

Nach der Vernehmung der Zeugin trug die 56-jährige Angeklagte eine Stellungnahme vor, in der sie zahlreiche Vorwürfe überaus detailliert zurückwies und auf Ungereimtheiten in den Aussagen der Zeugen aufmerksam machte. Verteidiger Stefan Gloß formulierte im Anschluss diverse Beweisanträge und begehrte darin Vernehmungen von Zeugen sowie die Bestellung von Sachverständigen aus mehreren Fachgebieten.

Die Entscheidung über die Beweisanträge behielt sich das Schöffengericht vor, die Verhandlung wurde vertagt. Fortgesetzt wird der Prozess erst im kommenden Jahr, als nächster Termin wurde der 14. Jänner angekündigt.