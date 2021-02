Vorgezogene Parlamentswahlen in Grönland

Nach Koalitionsbruch wegen umstrittenen Bergbauprojekts mit chinesischer Beteiligung

In Grönland finden vorgezogene Parlamentswahlen statt. Das grönländische Parlament (Inatsisartut) stimmte am Dienstagabend mit großer Mehrheit für den 6. April als Wahltag. Am selben Tag finden auch Regionalwahlen auf der Nordatlantikinsel statt. Auslöser für die vorgezogene Neuwahl war der Absprung der unionistischen Demokraatit aus der Regierungskoalition vergangene Woche.

Dem Bruch der Koalition waren Unstimmigkeiten zwischen den Demokraatit und der sozialdemokratischen Siumut vorausgegangen. Dabei ging es laut dem grönländischen Sender KNR unter anderem um das heftig umstrittene Bergbauprojekt Kuannersuit, das von chinesischen Investoren vorangetrieben wird. Vor allem Dänemark ist gegen eine chinesische Beteiligung.

In Kuannersuit werden große Mengen seltener Erden und eines der größten Uranvorkommen der Erde vermutet. Der Abbau in der ökologisch sensiblen Umgebung gilt als extrem riskant.

Grönland gehört als autonomes Überseegebiet zu Dänemark. Zuletzt regierte eine Dreiparteienkoalition unter Führung des Sozialdemokraten Kim Kielsen.