Vorsichtige Töne zum Auftakt des Treffens der OPEC+

OPEC tastet Quoten nicht an Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) lässt ihre Rohöl-Förderquoten mit Blick auf erste Anzeichen für ein Ende der Rezession unverändert. "Wir müssen sehr vorsichtig sein", sagte OPEC-Generalsekretär Abdallah Salem El-Badri am 10. September nach den Beratungen der zwölf Staaten des Kartells in Wien. "Wir wollen nichts tun, was die derzeitige Erholung gefährdet." Es gebe die Hoffnung, dass die Rezession im ersten Quartal 2010 vorüber sei, sagte Badri.