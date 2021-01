Fünfte Staffel der ORF-Serie punktete auch bei jungem Publikum

Im Durchschnitt 732.000 Seher waren am Montagabend (20.15 Uhr, ORF 1) beim Staffelauftakt der ORF-Serie "Vorstadtweiber" dabei. Das teilte der Sender am Dienstag per Aussendung mit. Zu Spitzenzeiten verzeichnete der Start in die fünfte Staffel bis zu 749.000 Zuseher. In der Gruppe der 12- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil bei 35 Prozent, wie der ORF hervorhob.