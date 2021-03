Voruntersuchung gegen Parteichefin der schwedischen Christdemokraten

Wegen Äußerungen zu Hauskauf auf Facebook

Ärger um einen Hauskauf und damit verbundene Aussagen auf Facebook haben für die Vorsitzende der schwedischen Christdemokraten, Ebba Busch, möglicherweise juristische Folgen. Der Staatsanwalt Anders Jakobsson hat eine Voruntersuchung wegen des Vorwurfs der groben Verleumdung eingeleitet, weil die Politikerin einen Juristen in den sozialen Medien als kriminell dargestellt haben soll.

Das teilte die schwedische Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit, nachdem der Ärger um Busch seit einigen Tagen die schwedischen Medien beherrscht hatte. Ziel der Voruntersuchung sei es, zu klären, ob eine Straftat begangen worden sei, die strafrechtlich verfolgt werden sollte, so Jakobsson. Der Anwalt von Busch, Thomas Olsson, sagte der Nachrichtenagentur TT, Busch weise die Vorwürfe zurück. Sie wolle diese nicht öffentlich kommentieren.

Die 34-jährige Ebba Busch ist seit 2015 Chefin der Christdemokraten. Im Reichstag in Stockholm sitzt die Partei in der Opposition, bei der Parlamentswahl 2018 erhielt sie rund 6,3 Prozent der Wählerstimmen.

Busch steht jedoch derzeit vor allem wegen des Streits um den Kauf eines Hauses im medialen Fokus. Dazu hatte die 34-Jährige am 19. Februar lange Beiträge auf Facebook und Instagram veröffentlicht, in denen sie den juristischen Vertreter des 81-jährigen Hausverkäufers scharf attackiert hatte, unter anderem mit Angaben zu einer früheren Verurteilung und seinen Steuern. Der Jurist wurde nicht namentlich genannt, zeigte Busch aber wegen grober Verleumdung an.