VW-Großaktionär Porsche SE erwartet 2,6 Milliarden Euro Gewinn

Porsche Holding hielt sich 2011 nur knapp in Gewinnzone Die Porsche Holding hat sich trotz milliardenschwerer Gewinne durch ihre Beteiligungen an VW und der Porsche AG im vergangenen Jahr nur knapp in der Gewinnzone gehalten. Der Konzerngewinn nach Steuern sei 2011 bei 59 Mio. Euro gelegen, teilte die mit gut der Hälfte der Stimmrechte an VW und ebenfalls mit gut 50 Prozent am Sportwagenbauer Porsche beteiligte Holding mit.