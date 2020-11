Der Autobauer VW investiert nach eigenen Angaben in Mexiko 233,5 Mio. Dollar (198,5 Mio. Euro) in eine neue Motoren-Produktionslinie. Dadurch werde die Kapazität des Werkes im Bundesstaat Guanajuato um 75 Prozent gesteigert. Die ersten Motoren mit dem internen Kürzel EA211 sollten ab 2021 vom Band laufen. Der inzwischen abgewählte US-Präsident Donald Trump hatte Autokonzernen Strafzölle auf ihre in Mexiko hergestellten Fahrzeuge angedroht.