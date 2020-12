VW muss Produktion wegen Lieferengpässen bei Computerchips drosseln

Der weltweite Engpass bei Computerchips sorgt auch bei Volkswagen für Störungen in der Produktion. Der Konzern müsse die Fertigung an einzelnen Standorten in China, Nordamerika und Europa im ersten Quartal an die Versorgung mit Halbleitern anpassen, teilte Volkswagen am Freitag mit. Betroffen seien Fahrzeuge der Marken VW Pkw und Nutzfahrzeuge, Skoda sowie in begrenztem Umfang auch Audi.

Es würden fortlaufend Alternativen geprüft, um die Auswirkungen des Lieferengpasses und damit die Zahl der betroffenen Fahrzeuge zu begrenzen.