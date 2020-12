Waffenfund in Österreich - Nehammer sieht "erschreckenden Trend"

Innenminister: Keine Rückzugsräume ermöglichen

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sieht in der Bewaffnung der rechtsextremen Szene einen "erschreckenden Trend". Der Waffenfund am Wochenende habe gezeigt, dass auch Österreich in diesem Bereich gefordert sei. "Wir müssen mit aller Klarheit der Szene klar machen, sei es den Muslimbrüdern, die die Hamas unterstützen, sei es den Rechtsextremen, die sich bewaffnen, dass dafür in Österreich kein Platz ist", so Nehammer nach dem Ministerrat. Es dürfe keine Rückzugsräume geben.