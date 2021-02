Wahl-Umfrage - Kataloniens Separatisten könnten Mehrheit verlieren

Separatistenblock könnte auf 41,3 Prozent zurückfallen - Sozialisten werden als Wahlsieger gehandelt

Die in der spanischen Konflikt-Region Katalonien regierenden Separatisten könnten bei den Regionalwahlen am 14. Februar ihre bisherige Parlamentsmehrheit verlieren. Das ergab eine am Donnerstag vom staatlichen Meinungsforschungsinstitut CIS veröffentlichte Umfrage.

Die beiden separatistischen Parteien der aktuellen Regierungskoalition dürften deutlich an Stimmen verlieren. Die separatistischen Linksrepublikaner (ERC) vom amtierenden Übergangspräsidenten Pere Aragones würden von 21,4 auf 19,9 Prozent fallen. Carles Puigdemonts separatistische Wahlallianz JxCat sogar von 21,7 auf 14,6 Prozent.

Die Linksseparatisten der CUP, welche die bisherige Regierung mittragen, dürften sich zwar auf 6,8 Prozent verbessern. Dennoch käme Kataloniens Separatistenblock damit nur noch auf 41,3 Prozent im Regionalparlament. Die Unabhängigkeitsbefürworter könnten also auch ihre Mehrheit an Sitzen und damit die Macht verlieren.

Laut der CIS-Umfrage dürften die in Madrid regierenden Sozialisten (PSOE) die Neuwahlen mit 23,7 Prozent gewinnen. Die katalanische Schwesterpartei PSC geht mit dem während der Corona-Pandemie populär gewordenen Gesundheitsminister Salvador Illa ins Rennen. Ob der sozialistische Spitzenkandidat deshalb aber auch die Macht in Katalonien übernehmen und den Dauerkonflikt zwischen Barcelona und Madrid beenden kann, bleibt abzuwarten.

Die separatistischen Parteien gewinnen vor allem im Hinterland, wo die Wahlstimmen mehr Gewicht haben. Andererseits hängt es davon ab, wie mögliche Koalitionspartner der Sozialisten abschneiden. Die katalanische Podemos-Variante En Comú Podem legt nur minimal im Vergleich zu den letzten Regionalwahlen zu und könnte laut CIS auf 8,9 Prozent kommen. Spaniens konservative Volkspartei (PP) ist in Katalonien mit 5,8 Prozent kaum vertreten. Unterdessen dürften die Liberalen (Cs) von 25,4 auf 7,9 Prozent abrutschen. Es dürfte also keine leichte Aufgabe für den möglichen Wahlsieger Illa werden, eine Mehrheit für seine Wahl zum neuen katalanischen Ministerpräsidenten zu bekommen.

In der seit Jahren nach Unabhängigkeit strebenden Region mit ihren 7,8 Millionen Einwohnern wurden Neuwahlen nötig, nachdem Kataloniens separatistischer Regierungschef Quim Torra im September 2020 seines Amtes enthoben wurde. Torra weigerte sich bei den vergangenen Parlamentswahlen, am Regierungssitz Plakate zu entfernen, welche die Freilassung inhaftierter Separatisten forderten, die als "politische Gefangene" bezeichnet wurden. Sie sitzen wegen der Durchführung eines illegalen Unabhängigkeitsreferendums 2017 in Haft. Eigentlich wollten die separatistischen Parteien die Wahlen am 14. Februar zu einem neuen Plebiszit über die Loslösung von Spanien machen.