Wahl-Umfrage: Kataloniens Separatisten verlieren Unterstützung

61 Prozent der Katalanen für Begnadigungen inhaftierter Separatistenführer, um das angespannte Verhältnis zwischen Madrid und Barcelona zu lockern

Knapp einen Monat vor den Regionalwahlen in Katalonien sinkt in der spanischen Konfliktregion die Unterstützung für das Unabhängigkeitslager. Laut einer am Montag von der Tageszeitung La Vanguardia veröffentlichten Umfrage wollen nur noch 43 Prozent der Bevölkerung eine Loslösung von Spanien.

Mittlerweile sprechen sich fast 49 Prozent der Katalanen klar gegen die Unabhängigkeit aus. Experten machen für diese Tendenz nicht nur die aktuellen Sorgen um die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen verantwortlich, sondern auch eine sich nach Jahren einstellende Ermüdung der Bevölkerung mit Blick auf eine bisher alles überschattende Unabhängigkeitsdebatte.

Trotz einer seit Monaten klar erkennbaren Abkehr der Bevölkerung von den Forderungen der separatistischen Regionalregierung könnten die separatistischen Parteien aufgrund des Wahlsystems erneut eine hauchdünne Mehrheit bei den vorgezogenen Regionalwahlen am 14. Februar erzielen. Diese wurden notwendig, nachdem Kataloniens separatistischer Regierungschef Quim Torra im September 2020 seines Amtes enthoben wurde, da er sich bei den vergangenen Parlamentswahlen weigerte, am Regierungssitz Plakate zu entfernen, welche die Freilassung inhaftierter Separatisten forderten, die als "politische Gefangene" bezeichnet wurden.

Es handelt sich vor allem um ehemalige Mitglieder der Regionalregierung von Kataloniens nach Brüssel geflüchteten Ex-Regierungschefs Carles Puigdemonts, die sich 2017 aktiv an der Durchführung des illegalen Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien beteiligten und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Eine mögliche Begnadigung oder sogar eine Generalamnestie der ehemaligen Regionalpolitiker, die Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez zumindest ins Auge fasst, um den politischen Dialog zwischen Madrid und Barcelona zu erneuern, wird anscheinend auch von einem Großteil der katalanischen Bevölkerung begrüßt. Laut der Zeitungsumfrage vom Montag glauben 61 Prozent der Befragten, ein solches Entgegenkommen könnte die erneut ins Stocken geratenen Gespräche lockern.