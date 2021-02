Wahlamt in Ecuador muss Tausende von Wahlurnen überprüfen

Stichwahl-Gegner des Linkskandidaten Arauz steht immer noch nicht fest

Zwei Tage nach der ersten Runde der Präsidentenwahl in Ecuador steht der Gegner des Linkskandidaten Andrés Arauz in der Stichwahl immer noch nicht fest. Wegen Ungenauigkeiten, fehlender Unterschriften der Wahlvorstände oder Beschwerden politischer Parteien müssen 3778 Wahlurnen überprüft und neu ausgezählt werden, teilte das Wahlamt am Dienstag mit. Das entspricht 9,45 Prozent aller Urnen. Weitere 741 Urnen aus abgelegenen Gebieten wurden noch gar nicht ausgezählt.

Während es der Linkskandidat Arauz mit rund 32 Prozent der Stimmen bereits klar in die Stichwahl am 11. April geschafft hat, ist der zweite Platz noch umstritten. Derzeit liegt der indigene Umweltaktivist Yaku Pérez mit 20,12 Prozent der Stimmen knapp vor dem konservativen Banker Guillermo Lasso mit 19,48 Prozent der Stimmen. Da der Vorsprung so gering ist und rund 1,5 Millionen Stimmen neu ausgezählt werden müssen, könne es noch Tage dauern, bis der zweite Bewerber für die Stichwahl feststeht, hieß es in einem Bericht der Zeitung "El Comercio".

Das südamerikanische Land mit rund 17 Millionen Einwohnern steckt wegen des Verfalls der Ölpreises und der Corona-Pandemie in einer tiefen Wirtschaftskrise. Der bisherige Präsident Lenín Moreno hatte sich bei der Wahl am Sonntag gar nicht erst zur Wiederwahl gestellt.