Wahlen in Burkina Faso inmitten wachsender Spannungen

Westafrikanisches Land wählt Präsidenten und Parlament - Gewinnt Amtsinhaber Kaboré, könnte es zu Unruhen kommen - Viele Dörfer wegen unsicherer Lage von Wahl ausgeschlossen

Inmitten wachsender Spannungen finden im westafrikanischen Burkina Faso am Sonntag Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Wegen jihadistischer Gewalt können über Tausende Dörfer allerdings nicht an dem Urnengang teilnehmen. Davon könnte Staatschef Roch Marc Christian Kaboré, der sich für eine zweite Amtszeit bewirbt, profitieren. In Umfragen liegt Kaboré in Führung, kommt es allerdings zu einer Stichwahl, werden auch den Oppositionskandidaten gute Chancen eingeräumt.

Insgesamt bewerben sich 13 Kandidaten um das Präsidentenamt, darunter Eddie Komboïgo vom "Kongress für Demokratie und Fortschritt" (CDP), der Partei des 2014 entmachteten langjährigen Präsidenten Blaise Compaoré. Bei der Wahl 2015 durfte Komboïgo nicht antreten. Gegen Compaoré gibt es einen internationalen Haftbefehl, ihm wird Beteiligung an der Ermordung seines Amtsvorgängers Thomas Sankara 1987 und an dem damaligen Umsturz vorgeworfen. Compaoré lebt im Exil im benachbarten Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste).

Den ersten Urnengang seit dem Sturz Compaorés hatte Kaboré, der bereits von 1994 bis 1996 Ministerpräsident des Landes war, klar gewonnen. Die Hoffnung und den Wunsch nach mehr Stabilität konnte der Chef der als sozialdemokratisch geltenden "Volksbewegung für den Fortschritt" (MPP) jedoch nicht erfüllen.

Vor allem die Regionen an der Grenze zu Mali und Niger sind äußerst instabil, über ganze Landstriche hat die Regierung in Ouagadougou die Kontrolle verloren, immer wieder kommt es zu Anschlägen. Erst vergangene Woche wurden 14 Soldaten in einem Hinterhalt getötet, die Terrormiliz "Islamischer Staat" hatte die Tat für sich reklamiert. Durch die jihadistische Gewalt wurden in den vergangenen fünf Jahren mehr als 1.200 Menschen getötet und fast eine Million in die Flucht getrieben wurden.

Die Instabilität ist auch der Grund, warum bis zu 1.500 Dörfer von der Wahl ausgeschlossen sind. Die Lage sei zu unsicher, so die Wahlkommission. Etwa 166.000 Bürger können somit ihre Stimme nicht abgeben. Mit einem entsprechenden Gesetz sorgte die Regierung aber bereits im September vor: Die Wahl ist demnach auch dann gültig, wenn sie nicht in allen Landesteilen durchgeführt werden kann. Hinzu kommen wohl Tausende Binnenvertriebene, die keine Ausweispapiere mehr besitzen und deshalb nicht an der Wahl teilnehmen können. Der künftige Präsident wird sich wohl deshalb Fragen nach seiner Legitimität gefallen lassen müssen.

Von dem Ausschluss Zehntausender Wähler könnte Amtsinhaber Kaboré profitieren, ist doch die Unzufriedenheit mit der derzeitigen Regierung gerade in den ländlichen, verarmten Regionen im Norden am höchsten. Viele fühlen sich vernachlässigt. Neben dem aus den Nachbarländern überschwappenden Terrorismus plagten den Norden zuletzt immer wieder schwere Dürren.

Es war vor allem die junge Bevölkerung, die sich 2015 von Kaboré viel erwartet hatte, erklärt Hannes Hauser, Leiter des Koordinationsbüros der Austrian Development Agency (ADA) in Ouagadougou im Gespräch mit der APA. Doch habe es die Regierung nicht geschafft, sie mit ihrer Politik anzusprechen. Sollte Kaboré bereits im ersten Wahldurchgang gewinnen, rechnet Hauser mit Protesten, die "durchaus explosiv" sein könnten.

Der Wahlausgang wird nach Ansicht des Österreichers, der das ADA-Büro bereits von 2003 bis 2007 leitete, auch den weiteren Umgang mit den Jihadisten im Land bestimmen. Die bisherige Regierung lehnt es ab, mit ihnen in Verhandlungen zu treten, die Opposition habe bereits angekündigt, Gespräche aufnehmen zu wollen, sagt Hauser. Ein ähnlicher Wandel hin zum Dialog scheint derzeit auch im Nachbarstaat Mali stattzufinden.

Burkina Faso, das bis 1960 als Obervolta Teil Französisch-Westafrikas war und Anfang August seinen 60. Unabhängigkeitstag feierte, zählt nach wie vor zu den ärmsten Staaten weltweit. Die Lebenserwartung in dem muslimisch geprägten Land liegt bei 61 Jahren, das Einkommen pro Person beträgt nur 1.705 US-Dollar pro Kopf (zum Vergleich: Österreich 46.231 US-Dollar pro Kopf). Im Human Development Index (HDI) der Vereinten Nationen belegt das Land Rang 182 (von 189).

Bereits seit 1992 ist Burkina Faso Schwerpunktland der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (EZA). Österreich finanziert in dem 20-Millionen-Einwohnerland, das mehr als dreimal so groß ist wie Österreich, mehrere Projekte zur Ausbildung und Berufsbildung - derzeit auch in Regionen, die nicht mehr unter staatlicher Kontrolle sind - sowie in den Bereichen Wasser, erneuerbare Energie und Gesundheit.