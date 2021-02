Wahlen in Katalonien werden zum Plebiszit über Unabhängigkeit

Katalonien scheint auch nach den Wahlen in zwei gleich starke Blöcke von Befürwortern und Gegner der Unabhängigkeit gespalten zu bleiben (Von Manuel Meyer/APA)

Die spanische Konfliktregion Katalonien wird so schnell nicht zur Ruhe kommen. Am Sonntag finden Regionalwahlen statt und die letzte TV-Debatte am Donnerstagabend machte vor allem eines deutlich: Ziemlich gleich starke Blöcke von Befürwortern und Gegnern der Unabhängigkeit stehen einander weiterhin unversöhnlich gegenüber.

Mitten in der dritten Welle der Corona-Krise hätten sich viele der 5,5 Millionen wahlberechtigten Katalanen mit Sicherheit mehr Vorschläge erhofft, welche Maßnahmen die einzelnen Parteien beispielsweise ergreifen wollen, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie zu bekämpfen. Viel Inhaltliches gaben die Spitzenkandidaten der meisten Parteien aber nicht von sich. Vor allem die separatistischen Politiker nutzten ihre Redeminuten, um die Regionalwahlen zu einem erneuten Plebiszit über die politische Loslösung Kataloniens von Spanien zu machen.

Dabei sah es zunächst nach einem "Alle gegen alle" aus. Links gegen rechts, Separatisten gegen Unabhängigkeitsgegner. Selbst innerhalb des ideologisch sehr gespaltenen Separatistenblocks kam es zu heftigen Vorwürfen, weil man um dieselbe Wählerschaft buhlt. Der Ton war hart. Persönliche Angriffe nahmen immer mehr Platz ein. Die Politiker beschimpften sich als Faschisten, Terroristen, Korrupte, Verräter und Putschisten. Selbst die Moderatorin verlor bei der enormen Anspannung und Aggressivität beinahe die Nerven.

Doch nach und nach konzentrierten sich vor allem die Vertreter der separatistischen Parteien darauf, hauptsächlich den sozialistischen Wahlfavoriten Salvador Illa anzugreifen. Die Sozialisten werden sich am Sonntag ein hartes Kopf-an-Kopf Rennen mit den beiden in Katalonien regierenden separatistischen Parteien liefern, den Linksrepublikanern der ERC und der nach Unabhängigkeit strebenden Wahlallianz JxCat. Illa, der im Zuge der Corona-Pandemie als spanischer Gesundheitsminister große Popularität gewann, bedroht die bisherige Parlamentsmehrheit der Unabhängigkeitsbefürworter in Barcelona.

Alle drei Parteien könnten laut jüngsten Umfragen auf 31 bis 33 Sitze im Regionalparlament kommen. Für eine Regierungsbildung müssten sich somit rein arithmetisch mindestens drei Parteien zusammenschließen. Für Illa ist es rein rechnerisch unmöglich, nur mit den anti-separatistischen Parteien eine ausreichende Mehrheit für seine Wahl zum katalanischen Regierungschef zu bekommen.

Davon abgesehen will sich der Sozialist auch nicht von der rechtspopulistischen Vox unterstützen lassen, die bei den Wahlen aus dem Stand mit bis zu neun Abgeordneten erstmals ins katalanische Parlament einziehen dürfte. Er suchte in Anlehnung an die Regierungskoalition in Madrid eher ein Linksbündnis mit der katalanischen Podemos-Variante. Ob Illa in einen solchen Pakt die separatistisch eher moderater gewordenen Linksrepublikaner aufnehmen würde, die in Madrid die sozialistische Minderheitsregierung von Premierminister Pedro Sánchez unterstützen, ließ er eher offen.

Doch Kataloniens bisheriger Übergangspräsident und ERC-Spitzenkandidat Pere Aragones stellte bei der TV-Wahldebatte bereits klar: "Es wird keinen Pakt mit Herrn Illa geben. Unser Ziel ist die Unabhängigkeit Kataloniens". Zuvor gab es einige Hoffnung, dass die Linksrepublikaner nach ihrem "Pakt" mit den Sozialisten in Madrid auch in Barcelona mit Illa einigen könnten. "Die Linksrepublikaner verfolgen einen deutlich dialog- und gesprächsbereiteren Unabhängigkeitskurs als JxCat und eine Koalition mit den Sozialisten hätte die politischen Spannungen mit Spanien und innerhalb Kataloniens mit Sicherheit abgebaut", erklärt der katalanische Politologe Oriol Bartomeus im Gespräch mit der APA.

Doch dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Zumal sich die vier katalanischen Parteien bereits am Donnerstag in einem gemeinsamen Schreiben öffentlich dazu verpflichteten, weder einen Regierungspakt mit den Sozialisten einzugehen noch eine sozialistische Minderheitsregierung in irgendeiner Weise zu unterstützen.

Geschickt nahm Illa diesen Pakt und vor allem den aggressiven Ton der Separatisten während der TV-Debatte im Privatsender La Sexta zum Anlass, die Katalanen aufzurufen, am Wahlsonntag einen politischen Wechsel in Katalonien zu provozieren, damit die tiefe Spaltung der katalanischen Gesellschaft in zwei verfeindete Blöcke endlich ein Ende finden könne. Wie man sehe, setzen die Separatisten weiterhin darauf, Spaltung, Konfrontation und Meinungsverschiedenheiten aufrechtzuerhalten. Er hingegen wolle auf den politischen Gegner zugehen, Synergien suchen und das mit dem Unabhängigkeitsprozess verlorene Jahrzehnt hinter sich lassen, sich auf wichtigere Themen wie die soziale Gerechtigkeit konzentrieren, so Illa.

Doch die gesellschaftliche Spaltung der katalanischen Gesellschaft in zwei relativ gleich starke Blöcke von Befürwortern und Gegnern der Unabhängigkeit ist ein Faktum. Die Unterstützung für die Loslösung Kataloniens von Spanien hat im Zuge der Corona-Pandemie zwar leicht abgenommen und liegt derzeit bei rund 43 Prozent gegenüber 49 Prozent, die sich für den Verbleib in Spanien aussprechen. "Die separatistischen Parteien haben aber mehr Unterstützung in ländlichen Gebieten, wo mit weniger Stimmen mehr Sitze im Regionalparlament zu holen sind. Somit hängt nun alles von der Wahlbeteiligung ab", erklärt Lola García, stellvertretende Chefredakteurin der größten katalanischen Tageszeitung "La Vanguardia". Und hier liegt ein Vorteil für den Separatistenblock, denn unter dem Eindruck der Corona-Pandemie erwarten Experten eine historisch niedrige Wahlbeteiligung am kommenden Sonntag.