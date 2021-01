Waidhofen a.d. Thaya bekommt erstmals Bürgermeisterin

Eunike Grahofer war bisher Stadträtin - Seit einem Jahr im Gemeinderat

Waidhofen a.d. Thaya bekommt erstmals eine Bürgermeisterin. Eunike Grahofer (ÖVP) wird laut der Website der Waldviertler Bezirksstadt ihrem Parteikollegen Robert Altschach folgen, der am vergangenen Donnerstag aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Die Wahl erfolgt in der Sitzung des Gemeinderates am 28. Jänner.

Die designierte Bürgermeisterin (45) ist Unternehmerin. Die zertifizierte Kräuterpädagogin betreibt einen Naturladen. Dem Gemeinderat von Waidhofen a.d. Thaya gehört sie seit der Kommunalwahl 2020 an. Seitdem ist Grahofer als Stadträtin für Gesundheit, Soziales, Essen auf Rädern, Schulen, Kindergärten und Erwachsenenbildung tätig und leitet den Arbeitskreis "Gesunde Gemeinde".