Waldbrandgefahr in drei Tiroler Bezirken

Schwaz, Innsbruck-Land und Landeck betroffen - Rauchen und Entzünden von Feuern im Wald verboten

Die geringen Niederschläge in den vergangenen Wochen haben in Tirol die Waldbrandgefahr stark ansteigen lassen. Besonders betroffen waren die Bezirke Schwaz, Innsbruck-Land und Landeck, teilte das Land am Dienstag mit. Das Entzünden von Feuern und Rauchen im Wald sei daher in diesen Bezirken verboten, hieß es.

Dies betreffe sämtliche südgerichtete Waldbereiche vom Talboden bis auf eine Seehöhe von 1.500 Metern. Gefährdet seien vor allem jene Bereiche, wo die Bodenvegetation oder die lokalen Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen würden.