43-Jähriger war vom Tiroler Pflach aus zu Tour aufgebrochen

Rund 180 Meter ist ein Wanderer im Allgäu in Bayern in die Tiefe gestürzt. Der 43-Jährige, der nach bisherigen Erkenntnissen allein von Pflach (Bezirk Reutte) in Tirol aus aufgebrochen war, wurde tödlich verletzt. Andere Wanderer fanden ihn laut Polizei am Sonntag leblos nahe dem Gipfel des Pilgerschrofen bei Füssen (Landkreis Ostallgäu). Der Unfallzeitpunkt blieb zunächst unklar.