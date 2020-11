Rutschte auf Stein aus

Am Sonntag hat sich eine Wanderin am Hochjoch (Bezirk Bludenz) bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau rutschte auf einem Stein aus, stürzte zur Seite und verletzte sich dabei am Oberarm. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Bergrettung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Feldkirch geflogen, berichtete die Polizei.