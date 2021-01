Warnung aus NATO vor Afghanistan als erneutem Terroristenunterschlupf

Stoltenberg: Frieden mit Taliban nur bei Abbruch aller Verbindungen zu Extremisten im Ausland

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat davor gewarnt, Afghanistan erneut zu einem Unterschlupf für ausländische Terrorgruppen werden zu lassen. Bedingung für eine Friedenslösung mit den Taliban sei es, dass diese alle Verbindungen zu Terrorgruppen abbrächen, sagte er am Mittwoch bei der digital übertragenen Klausur der deutschen CSU-Bundestagsabgeordneten. "Das Wichtigste ist sicherzustellen, dass Afghanistan nicht wieder ein Rückzugsgebiet von Terroristen wird", sagte er.

Das Verteidigungsbündnis stehe im kommenden Monat vor der Entscheidung, ob der Einsatz in Afghanistan beendet oder weitergeführt werde. Stoltenberg sprach von einem Dilemma. Bei einer Entscheidung für einen Abzug sei es möglich, dass Errungenschaften des Einsatzes wieder verloren gingen. Er rief die NATO-Staaten auf, die Entwicklungen des Jahres 2021 zu nutzen, um die NATO zu stärken und Herausforderungen für die Sicherheit gemeinsam zu begegnen. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem designierten US-Präsidenten Joe Biden, der am 20. Jänner sein Amt antritt, und dessen Team.

Stoltenberg begrüßte auch die gestiegenen Verteidigungsausgaben Deutschlands. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, seine Partei lege Wert auf ein weiteres Aufwachsen dieser Ausgaben im deutschen Staatsbudget, um das Zwei-Prozent-Ziel der NATO zu erreichen. Es gelte, zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. "Wir stehen zur Bewaffnungsfähigkeit von Drohnen, und wir wollen Fähigkeiten von Drohnen- und Luftabwehr zusätzlich aufbauen", sagte Dobrindt.

Die CSU (Christsoziale) ist die bayerische Schwesterpartei der CDU (Christdemokraten) von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Beide bilden im Bundestag eine gemeinsame Fraktion, die CSU hat darin aber ihre eigene Landesgruppe.

Die Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den radikalislamischen Taliban waren Mitte Dezember ausgesetzt worden und wurden am Dienstag in Katar wieder aufgenommen. Das Blutvergießen in Afghanistan nahm zuvor aber wieder zu, Taliban und Regierungstruppen kämpfen beinahe täglich in ländlichen Regionen gegeneinander. Nach Angaben des afghanischen Geheimdienstchefs Ahmed Sia Siraj gingen von den Taliban im vergangenen Jahr mehr als 18.000 Angriffe aus.