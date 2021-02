Warnungen vor schwerem Wintersturm im Nordosten der USA

bwin.party startet nach langem Bann US-Pokerportal Der börsenotierte Online-Glücksspielanbieter bwin.party darf nach siebenjähriger Auszeit wieder in den USA zocken. In der Nacht auf Dienstag launchte der Konzern sein Internet-Pokerportal für den Bundesstaat New Jersey. "Das ist ein historischer Tag für uns", so CEO Norbert Teufelberger. 2006, vor dem Verbot des Online-Glücksspiels in den USA, hatte Partypoker einen Marktanteil von 47 Prozent.