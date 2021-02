Warum ausrangierte Elektrogeräte oft jahrelang aufbewahrt werden

Boku-Forscher spüren in Umfrage Phänomen nach

Viele Leute bunkern vermutlich noch ein Handy in einer Schublade, das mitunter schon in einer Sammlung für jüngere Technikgeschichte glänzen könnte. Und in einem abgelegenen Winkel der Einbauküche könnte seit Jahren ein Elektromesser in Originalverpackung verstauben. Der Frage, warum nicht mehr benutzte Elektrogeräte oft jahrelang aufbewahrt werden, geht nun ein Forscherteam des Instituts für Abfallwirtschaft (ABF) der Universität für Bodenkultur (Boku) in einer Umfrage nach.

Jährlich kommen in Österreich laut Boku rund 80.000 Tonnen Elektroaltgeräte in die Altstoff-Sammlung. Welche Mengen ungenutzt in den Haushalten bleiben, soll nun erstmals erhoben werden. "Es braucht das Bewusstsein, dass die nicht mehr benutzten Elektrogeräte eine wichtige Rohstoffquelle im Sinne der Kreislaufwirtschaft darstellen", erklärte Maximilian Pamperl vom ABF am Montag in einer Aussendung.

Mit ihrer im Rahmen eines EU-Projekts durchgeführten Umfrage wollen die Forscher herausfinden, warum nicht mehr benötigte oder gar defekte Elektrogeräte weiterhin aufbewahrt werden und damit nicht in den Wiederverwendungs- oder Verwertungskreislauf gelangen, wie viele Geräte noch funktionstüchtig sind und welche Menge an Rohstoffen - etwa Kupfer, Aluminium, Eisenmetalle, Palladium, Silber und Gold - ungenutzt bleibt. Die Ergebnisse der Umfrage sollen dazu dienen, gezielte Maßnahmen zu entwickeln, um nicht mehr genutzte Geräte schneller in den Kreislauf der Wiederverwendung und Verwertung zu bekommen.

(SERVICE - Zugang zur Umfrage: https://survey.boku.ac.at/797212?lang=de)