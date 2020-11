Was Bidens Kandidaten für die Regierung versprechen - Zitat

Nach Bekanntgabe der Kandidaten für neue US-Regierung durch Bidens Übergangsteam

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat seine Kandidatinnen und Kandidaten für Schlüsselposten in seiner künftigen Regierung benannt. Wie sie am Montag auf Twitter reagierten und was sie versprechen:

"Es ist mir eine Ehre, offiziell bekannt zu geben, dass ich für das Amt des Außenministers nominiert wurde. Sollte ich bestätigt werden, ist das eine Aufgabe, die ich mit meinem ganzen Herzen übernehmen werde."

(Antony Blinken, 58, den Biden als Außenminister nominiert hat.)

"Die Arbeit, die wir mit dem Pariser Abkommen begonnen haben, ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich kehre in die Regierung zurück, um Amerika wieder auf den richtigen Weg zu bringen, um die größte Herausforderung dieser Generation und der (Generationen), die folgen, in Angriff zu nehmen. Die Klimakrise erfordert nichts geringeres als alle Leute an Deck."

(Ex-US-Außenminister John Kerry, 76, der der Sondergesandte des Präsidenten für das Klima im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses werden soll.)

"Als ich sehr jung war, haben die Vereinigten Staaten meiner Familie und mir einen Zufluchtsort gegeben. Jetzt bin ich nominiert worden, um Heimatschutzminister zu werden und den Schutz aller Amerikaner und derjenigen, die auf der Suche nach einem besseren Leben für sich und ihre Lieben vor Verfolgung fliehen, zu beaufsichtigen."

(Alejandro Mayorkas, 60, den Biden als Heimatschutzminister nominiert hat.)

"Meine Mutter hat mir beigebracht, mit der Kraft der Güte und des Mitgefühls voranzugehen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Diese Lektion hielt ich mir während meiner gesamten Laufbahn im Auswärtigen Dienst vor Augen - und wenn ich bestätigt werde, werde ich dasselbe als Botschafterin bei den Vereinten Nationen tun."

(Linda Thomas-Greenfield, 68, die Biden als Botschafterin bei den Vereinten Nationen nominiert hat.)

"Der gewählte Präsident Biden hat mir beigebracht, was es braucht, um unsere nationale Sicherheit auf den höchsten Ebenen unserer Regierung zu schützen. Jetzt hat er mich gebeten, Nationaler Sicherheitsberater zu werden. Im Dienst werde ich alles in meiner Macht stehende tun, um unser Land sicher zu halten."

(Jake Sullivan, 43, soll Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus werden.)