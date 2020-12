"Was ich im Wasser sah": Katharina Köllers bildstarker Debütroman

Burgenländerin nimmt die Leser und Leserinnen in ihrem Erstling mit auf eine dystopische Schatzinsel (Von Angelika Grabher-Hollenstein/APA)

Eine kleine Insel, bedroht von einem Konzern: Den alten Kampf zwischen Gut und Böse hat die Burgenländerin Katharina Köller in ihrem Buch zum Thema gemacht. "Was ich im Wasser sah" ist einerseits Familienroman, andererseits dystopischer Öko-Krimi. Es ist der erste Roman der 1984 in Eisenstadt geborenen Theatermacherin. Er nimmt die Leser und Leserinnen mit in eine untergehende Welt, in der sich Wunderbares und Reales mischen.

Klarissa verweigert nach einer Brustkrebserkrankung den Einsatz von Silikon und lässt ihren Oberkörper mit einem Oktopus tätowieren, weil Oktopusse Krebse fressen. Die angehende Filmemacherin und Fotografin begreift sich als Überlebende, die sich nun "nichts mehr wegnehmen" lassen und "nicht mehr in jemandes Theaterstück mitspielen" will. Ihr Bruder Bill überbringt schlechte Nachrichten aus der Familie, von der sie sich entfremdet hat, und holt sie zurück auf ihre Heimatinsel Ei, die von einem Öko-Großkonzern aufgekauft wird. Das Unternehmen will ein "Windrad-Mekka" aus der Insel machen, verdrängt zusehends die Bewohner des Fischerdörfchens und zerstört deren Lebensgrundlage.

Klarissa erkennt ihre Heimat kaum wieder: "War ich schon einmal hier gewesen?" Das Bild ist geprägt von geschlossenen Geschäften, gläsernen Windrädern, Abholzungen und seltsamen, schwarzen, wohnhausgroßen Halbsphären unbekannten Zwecks, die Klarissa "Zecken" nennt, weil sie am Land zu saugen scheinen. "Ja, hier tut sich was", kommentiert der Bruder. Sie fühlt sich als Schiffbrüchige, ihre Welt schwankt. Ihr wortkarger Vater betreibt als letzten Treffpunkt der Dörfler ein Gasthaus, genannt "auf der Klippe", das früher "Zur schwankenden Weltkugel" hieß und nun "Admiral Benbow". Zu ihrer geliebten, nicht leiblichen Schwester Irina, die ein Wasserwesen zu sein scheint, findet sie nur mühsam wieder einen Draht. Als Klarissa sich entscheidet, einen Film über die Insel zu drehen, wird ihr bewusst, dass hier einiges faul ist.

Kursiv gesetzt erzählt der Roman in Einschüben eine zweite Geschichte, die einer Auflösung - oder vielleicht einer Anpassung? -, betitelt "Was ich im Wasser sah". Das Debüt der 1984 geborenen Eisenstädterin ist aufgrund der ausholenden Erzählweise lang: Das großteils in der Ich-Form stehende Werk breitet sich auf über 300 Seiten aus. Manche Passagen sind wie ein Drehbuch verfasst - dass Katharina Köller Schauspielerin und Theaterautorin ist, lässt sich nicht verleugnen. Piratenlieder, Träume, Kindheitserinnerungen und Anspielungen auf Robert Stevensons "Schatzinsel" ziehen durch das Buch. Als aktuelle Aspekte spielen die Übermacht von Konzernen, Umweltzerstörung, das Unbehagen angesichts einer fortschreitenden Technologisierung der Welt und die daraus resultierende Bedrohung für die bisherige Lebensweise hinein. Über allem steht die Frage, inwieweit wir uns in einer bröckelnden, schwankenden Welt anpassen können, die wir auf Fels gebaut wähnten.

(S E R V I C E - Katharina Köller: "Was ich im Wasser sah". Frankfurter Verlagsanstalt. 320 Seiten. 22 Euro)