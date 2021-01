Washington-Krawalle - Bundesstaat Virginia rief den Notstand aus

Gouverneur gab Ausgangssperre für manche Landesteile bekannt

Der Gouverneur des Bundesstaates Virginia hat am Mittwoch (Ortszeit) den Notstand ausgerufen. Zudem wurde in einigen Landesteilen eine Ausgangssperre verhängt, gab Ralph Northam bekannt. Virginia grenzt an die Hauptstadt Washington. Der Bundesstaat hatte zuvor gemeinsam mit dem Staat Maryland die Nationalgarde aktiviert und in die US-Hauptstadt entsandt.

Der Republikaner Donald Trump hat die Präsidentenwahl vom 3. November verloren, weigert sich aber, seine Niederlage einzuräumen. Bei einem Auftritt kurz vor dem Marsch auf das Kapitol heizte der Amtsinhaber am Mittwoch die Stimmung mit weiteren Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug zusätzlich an.

Trump-Anhänger stürmten in Folge den Sitz des Kongresses und drangen in das Gebäude ein. Ein Frau starb unter vorerst nicht näher bekannten Umständen an Schussverletzungen. Der gewählte US-Präsident, der Demokrat Joe Biden, soll am 20. Jänner vereidigt werden.