Washington-Krawalle - EU-Chefdiplomat: "Das ist nicht Amerika"

Borrell verurteilt Unruhen scharf - "Angriff auf die US-Demokratie, ihre Institutionen und den Rechtsstaat"

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Unruhen am Kapitol in Washington scharf verurteilt. "In den Augen der Welt erscheint die amerikanische Demokratie heute Abend unter Belagerung", schrieb der EU-Chefdiplomat am Mittwoch auf Twitter. Er sprach von einem "beispiellosen Angriff auf die US-Demokratie, ihre Institutionen und den Rechtsstaat". "Das ist nicht Amerika." Die Präsidentschaftswahlen vom 3. November müssten respektiert werden.

In Washington hatten am Mittwoch Hunderte Anhänger des US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol gestürmt. Dabei waren auch Menschen in das Parlamentsgebäude eingedrungen.