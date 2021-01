Frankreichs Präsident vertraut in US-Demokratie

Der französische Präsident Emmanuel Macron schreibt nach der Erstürmung des Kapitols am Donnerstag auf Twitter, er vertraue auf die Stärke der Demokratie in den USA. "Was in Washington passiert ist, ist nicht amerikanisch." In der US-Hauptstadt Washington haben zuvor Anhänger von Präsident Donald Trump das Kapitol-Gebäude gestürmt, Sitz des Kongresses.