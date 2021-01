Washington-Krawalle - Johnson verurteilt "schändliche Szenen"

"Nun ist entscheidend, dass es zu einer friedlichen und geordneten Machtübertragung kommt"

Der britische Regierungschef Boris Johnson hat die Unruhen rund um das Kapitol in Washington scharf verurteilt. "Schändliche Szenen im US-Kongress", twitterte Johnson am Mittwochabend. "Die Vereinigten Staaten stehen in aller Welt für Demokratie, und nun ist entscheidend, dass es zu einer friedlichen und geordneten Machtübertragung kommt."

Johnson hatte immer seine "guten Beziehungen" zum abgewählten US-Präsidenten Donald Trump betont, der seinerseits den Premierminister als "britischen Trump" bezeichnet hatte. Johnson wird vorgeworfen, dass er Trumps Festhalten an der Macht nicht kritisiert hatte.