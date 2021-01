Washington-Krawalle - Kogler: "Bedrohlich" - Sobotka: "Inakzeptabel"

Vizekanzler: "Trump und sein militanter Mob" verletzt Demokratie - Nationalratspräsident: "Ergebnis von freien Wahlen ist unter allen Umständen zu respektieren"

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat am späten Mittwochabend angesichts der Krawalle in der US-Hauptstadt Washington auf Twitter von einem "bedrohlichen Angriff auf Demokratie und Rechtsstaat, den wir gerade in #WashingtonDC erleben", gesprochen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wiederum zeigte sich in einer Mitteilung an die APA "zutiefst schockiert von den Bildern, die uns aus Amerika erreichen."

Weiters schrieb Kogler auf Twitter: "Freie Wahlen, die friedliche und respektvolle Übergabe von Regierungsmacht und der Schutz unserer politischen Institutionen sind Kern unsere Demokratien. Präsident Trump und sein militanter Mob verletzen das gerade in erschütternder Weise." Der kommende Präsident Joe Biden stehe nun "vor der großen Herausforderung, diese Gesellschaft wieder zusammenzuführen."

Sobotka ließ wissen: "Der Sturm des Kapitols ist ein inakzeptabler Angriff auf die Demokratie. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber das Ergebnis von freien Wahlen ist unter allen Umständen zu respektieren. In einer Demokratie ist der Wettstreit unterschiedlicher Meinungen und Positionen geradezu notwendig. Amerika als demokratisches Vorbild für die Welt hat uns dies immer vor Augen geführt. Wenn aber nach freien und fairen Wahlen ein Wahlergebnis feststeht, ist dieses von allen zu akzeptieren. Dies beinhaltet einen geordneten Amtswechsel! Ich hoffe, dass Amerika auch dafür weiterhin stehen wird!"

Anhänger des abgewählten republikanischen Präsidenten Donald Trump hatten am Mittwoch den Sitz des Kongresses gestürmt und waren in das Gebäude eingedrungen. Auf den Treppen des Parlamentsgebäudes wurden Trump-Flaggen entrollt. Vor dem Sitzungssaal des Repräsentantenhauses fand einem Bericht von CNN zufolge eine Konfrontation mit Bewaffneten statt. Laut Medienberichten gab es auch ein Todesopfer.