Washington-Krawalle - Kurz: "Schockiert über Szenen"

Bundeskanzler auf Twitter: "Friedliche und geordnete Machtübergabe sichern" - Außenminister Schallenberg: "Angriff auf Demokratie"

Angesicht der Krawalle rund um das Kapitol in Washington haben sich Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) jeweils auf Twitter "schockiert über die Szenen in Washington" bzw. "tief beunruhigt über den Angriff auf die Demokratie" gezeigt. Nun müsse eine friedliche und geordnete Machtübergabe gesichert werden, twitterte Kurz. Schallenberg sprach von einem "inakzeptablen Angriff auf die Demokratie".

Schallenberg verurteilte den "Angriff auf die Demokratie, der gerade in Washington stattfindet" und teilte mit: "Das Kapitol ist ein Symbol der amerikanischen Demokratie und es ist inakzeptabel, dass es von solcher Gewalt, Hass und Chaos völlig missachtet wird."

Trump-Anhänger hatten am Mittwoch den Sitz des Kongresses gestürmt und waren in das Gebäude eingedrungen. Auf den Treppen des Parlamentsgebäudes wurden Trump-Flaggen entrollt. Vor dem Sitzungssaal des Repräsentantenhauses fand einem Bericht von CNN zufolge eine Konfrontation mit Bewaffneten statt.

S E R VI C E: Die Original-Tweets in englischer Sprache:

Sebastian Kurz: "Shocked by the scenes in Washington, D.C. This is an unacceptable assault on democracy. A peaceful and orderly transfer of power must be ensured."

Alexander Schallenberg: "Deeply disturbed by the assault on #democracy that is happening right now in #WashingtonDC. The #Capitol is a symbol of American democracy and it is unacceptable to have it utterly disrespected by such violence, hatred and chaos."