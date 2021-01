Washington-Krawalle - Mitsotakis: US-Demokratie wird Krise überwinden

Griechenlands Premier: "Ereignisse machen Angst"

Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Demokratie in den USA die Krise mit den Unruhen rund um das Kapitol in Washington überwinden wird. "Die amerikanische Demokratie ist widerstandsfähig, hat tiefe Wurzeln und wird diese Krise überwinden", twitterte der konservative griechische Regierungschef (Nea Diomkratia) am späten Mittwochabend. Die Ereignisse seien jedoch schrecklich und machten ihm Angst.