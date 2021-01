Washington-Krawalle - Obama wirft Trump Anstiftung zur Gewalt vor

Ex-Präsident: "Moment der großen Schande und Scham für unsere Nation"

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Details zu Ausführungen Obamas. ---------------------------------------------------------------------

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die eskalierten Proteste am US-Kapitol als "Moment großer Ehrlosigkeit" und "Schande für unsere Nation" verurteilt. Er machte den abgewählten Präsidenten Donald Trump dafür verantwortlich, dem er Anstiftung zur Gewalt vorwarf. Ein amtierender Präsident, der grundlos Lügen über das Ergebnis einer rechtmäßigen Wahl verbreite, habe die Gewalt angezettelt, erklärte Obama am Mittwoch (Ortszeit) ohne Trump direkt beim Namen zu nennen.

"Wir würden uns aber etwas vormachen, wenn wir es als totale Überraschung behandeln würden", sagte der Demokrat. Er gab aber nicht nur Trump die Verantwortung für die beispiellosen Ereignisse am Mittwoch im Herzen der US-Hauptstadt, sondern auch der republikanischen Partei, die ihren Anhängern nach der Präsidentenwahl zwei Monate lang nicht die Wahrheit gesagt habe. "Ihre Fantasie-Erzählung hat sich immer weiter von der Realität entfernt und es baut auf jahrelang gesäten Ressentiments auf", sagte Obama. Jetzt sehe man die Konsequenzen, meinte der Ex-Präsident in offensichtlicher Anspielung auf die nicht bewiesenen Vorwürfe massiver Wahlfälschungen. Auch der ranghöchste Demokrat im Senat, Charles Schumer, gab Trump einen großen Teil der Schuld an der Gewalt.

Militante Anhänger Trumps hatten am Mittwoch das Kapitol gestürmt, nachdem der abgewählte Präsident sie in einer Rede zum Protest gegen den Ausgang der Wahl vom 3. November aufgerufen hatte. Eine dort stattfindende Kongresssitzung zur formellen Bestätigung des Wahlsieges des Demokraten Joe Biden musste daraufhin abgebrochen werden. Sie sollte aber am Mittwochabend (Ortszeit) noch fortgesetzt werden.